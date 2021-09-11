Министр иностранных дел Сергей Лавров 10 сентября на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021» прокомментировал ряд заявлений президента Украины Владимира Зеленского, трансляцию опубликовало издание RT

Лавров раскрыл «кукловодов» украинского церковного раскола © ТАСС/POOL / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

«Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось», — сказал глава российского МИД.

Он напомнил, что Зеленский победил на выборах президента Украины под одними лозунгами, но в реальности стал проводить противоположную политику.

Заявления Зеленского о возможной войне с Россией Лавров предложил считать не заслуживающими внимания.

«Я считаю, что эти комментарии даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь», — отметил министр.

На форуме YES Brainstorming 10 сентября Зеленский заявил о вероятности войны с Россией. Он считает, что она стала бы «наибольшей ошибкой» Москвы. По мнению Зеленского, в 2014 году Москва сделала «шаг вперед» в этом направлении, однако украинцы смогли остановить неблагоприятное развитие ситуации. Президент добавил, что в случае «мощной эскалации» со стороны России больше никогда «не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии».