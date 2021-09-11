Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев 10 сентября в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» опроверг опасность совместных российско-белорусских учений «Запад 2021» для страны

«Запад-2021»: учения России и Белоруссии, напугавшие Европу и НАТО © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Он отметил, что учения задекларированы как совместные для вооруженных сил России и Белоруссии, они проходят на известном количестве полигонов, с конкретным количеством личного состава.

По его словам, за происходящим внимательно следят разведывательные органы Польши и Украины, происходит обмен информацией между командованием.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, оценивая российско-белорусские военные учения, выразил иное мнение. Он заявил, что сценарии, которые разыгрываются на «Западе-2021» несут очень большие риски.

Стратегические маневры «Запад-2021» проводятся с 10 по 16 сентября. В них принимают участие около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники а также до 15 кораблей.

Президент РФ Владимир Путин регулярно подчёркивает, что любые действия России носят исключительно оборонный характер, — сама нападать ни на кого не будет, но на любую угрозу национальной безопасности ответит так, что мало не покажется.