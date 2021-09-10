Мифы о вакцинации, которые распространяют в украинском сегменте соцсетей, развеяла украинский врач-эпидемиолог Наталья Виноград в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1» 9 сентября

Мэр Ивано-Франковска пошутил о беременности после вакцинации © pixabay.com Натальи Юськив.

«Ни при каких условиях не отдам ребенка к вакцинированному учителю. Я не буду подвергать ребенка заражению спаечным белком. Кроме того, вакцинированные люди имеют проблемы с 8-м геном, который отвечает за сознание», — написала она.

Врач пояснила, что в составе вакцины есть антиген (то есть ослабленные или инактивированные частицы возбудителя инфекции), который стимулирует в организме иммунную реакцию — синтез антител, а то, что сочинила женщина о вакцине, — бессмыслица.

«Как может вакцина влиять, на какой спаечный процесс? О чем идет речь? Очевидно, человек не имеет ни медицинского образования, ни минимальных знаний, которых достаточно для понимания сложных процессов», — возмутилась врач.

Она отметила, что нет смысла стараться переубеждать противников вакцинации, потому что это обычно вызывает обратную реакцию.

Также врач высказалась в поддержку не одной только вакцинации, а и соблюдения противоэпидемических мер.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал 100 тыс. гривен (274,6 тыс. рублей) женщине, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса, чтобы опровергнуть миф о том, что прививка якобы вызывает бесплодие. Позднее он объявил, что это была шутка.