Бывший президент Польши Александр Квасьневский высказался о политике главы Украины Владимира Зеленского, отметив как сильные стороны своего коллеги, так и покритиковав его. Об этом 10 сентября сообщил канал НВ

«Не у СССР». Польский эксперт о том, у кого Польша была в унизительной зависимости до США © vk.com, Конрад Ренкас

«Я вижу его желание и мотивацию решать вопросы Донецка, Луганска и Крыма, и это правильно», — сказал Квасьневский.

Он похвалил стремление украинской власти сотрудничать с США, заметив, что Киеву, безусловно, нужна «международная помощь и поддержка в борьбе с РФ». А вот активное стремление Зеленского централизовать власть бывший глава Польши раскритиковал.

«Я же думаю, что лучше руководить хорошей командой, где каждый знает свои задачи и понимает, что делать. Потому что даже для президента, даже для Папы Римского в сутках только 24 часа. И если ты хочешь делать все сам, в очень узком окружении, для этого не хватает времени и сил, а также горизонта», — сказал он.

Кроме того, Квасьневский посоветовал Зеленскому как можно раньше начать диалог с новым канцлером Германии, потому что позиция этой страны «для решения украинского вопроса будет очень важной».

Александр Квасьневский был президентом Польши с 1995 по 2005 год, в этот период страна стала членом Евросоюза и НАТО. Политик неоднократно высказывался о том, что Украина — часть Европы.