«Откаты в размере 130 млн у.е. собирают друзья Зеленского Сергей Шефир и Илья Павлюк. Естественно, что делают они это не своими руками. На месте вопрос координирует известная парочка бизнесменов Кауфман-Грановский вместе с председателем Одесского облсовета Григорием Диденко и мэром Трухановым», — говорится в сообщении.
Отмечается, что главный канал вывода денег — это якобы городской бюджет Одессы, 20% от которого оседает в карманах соратников президента.
От строительных компаний Офис президента, по данным исследования, получает «10% откатов в размере 35 млн долларов в год», а общий сбор с городских управлений Одессы составляет 20 млн долларов в год.