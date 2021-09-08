Около 130 млн долларов ежегодно выводят из Одессы на нужды Офиса президента Украины. Об этом в своем исследовании заявила международная антикоррупционная организация Transparency Anti Corruption, передает Telegram-канал «Инсайдер UA»

«Откаты в размере 130 млн у.е. собирают друзья Зеленского Сергей Шефир и Илья Павлюк. Естественно, что делают они это не своими руками. На месте вопрос координирует известная парочка бизнесменов Кауфман-Грановский вместе с председателем Одесского облсовета Григорием Диденко и мэром Трухановым», — говорится в сообщении.

«Одесса - мама»: Зеленский поздравил одесситов с Днем города © president.gov.ua

От строительных компаний Офис президента, по данным исследования, получает «10% откатов в размере 35 млн долларов в год», а общий сбор с городских управлений Одессы составляет 20 млн долларов в год.