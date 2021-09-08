Пересечение границы Северной Македонии для украинцев несколько усложнилось – путешественникам придется предоставить результаты ПЦР-тестов или сертификаты о вакцинации. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины 8 сентября

Всем совершеннолетним гражданам Украины для въезда в Северную Македонию нужно предоставить один из перечисленных документов:

— сертификат о полной COVID-вакцинации;

— сертификат о выздоровлении от коронавируса (за последние 45 дней до въезда);

— отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа);

— отрицательный тест на антиген (за 48 часов).

Ранее для посещения Северной Македонии гражданам Украины не требовались документы о вакцинации и результаты тестов.

Глава Минздрава Украины отчитался о вакцинации от коронавируса © Facebook, Виктор Ляшко

На Украине в последние дни наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По слухам, страна может уйти на карантин уже в ближайшее время.