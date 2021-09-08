Всем совершеннолетним гражданам Украины для въезда в Северную Македонию нужно предоставить один из перечисленных документов:
— сертификат о полной COVID-вакцинации;
— сертификат о выздоровлении от коронавируса (за последние 45 дней до въезда);
— отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа);
— отрицательный тест на антиген (за 48 часов).
Ранее для посещения Северной Македонии гражданам Украины не требовались документы о вакцинации и результаты тестов.
На сегодняшний день без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации украинцы могут посетить только три страны Европы – Албанию, Эстонию и Испанию. При наличии одного из этих документов география доступных стран увеличивается – вакцинированные, либо предоставившие отрицательный ПЦР-тест граждане Украины могут посетить более 30 стран Европы.
На Украине в последние дни наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По слухам, страна может уйти на карантин уже в ближайшее время.