Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
«Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб… В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», — сказал Песков.
При этом он отказался рассказать подробно о том, какой информацией об американском вмешательстве располагает Москва.