Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с публикацией о причастности ЦРУ к прошлогодней операции спецслужб Украины против россиян в Минске, заявил, что такие следы есть.

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«Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб… В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», — сказал Песков.

При этом он отказался рассказать подробно о том, какой информацией об американском вмешательстве располагает Москва.