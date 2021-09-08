Россия превосходит США по всей гамме вооружений. Об этом можно говорить совершенно уверенно. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

«Чтобы не быть голословным, сейчас в штате Юта произведено испытание двигателя второй ступени предполагаемой разработки прототипа гиперзвуковой ракеты, которая пока летает с непонятной скоростью. Но пока американцы могут показать только макет этой ракеты. Однажды они пытались выдать гиперзвуковую ракету, вроде бы похожую, как заявлено, на «Авангард», но это была очень смешная конструкция, тоненькая, как игла. То есть фактически без боевого блока, и там может размещаться взрывчатка или что-то подобное. И мало того, когда она была закреплена на корпусе, на пилонах самолета, то обратили внимание, что она деревянная. Я к тому, что это был просто макет. И по этому поводу остается только верить, что они проводят сейчас испытания двигателей второй ступени, но на сегодня у них ничего подобного нет», — указал Артамонов.

Специалист также отметил, что вокруг Москвы создается беспилотная зона, в которой «выжигаются напрочь электронные мозги во всех замечательных «Байрактарах», «Предаторах» и других беспилотниках».

И такие лазеры у России уже встают на вооружение, не в штучном экземпляре, заключил собеседник издания.

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