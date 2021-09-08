Ранее посол России в Великобритании, комментируя инцидент с британским эсминцем в Черном море, заявил, что если британский корабль снова попробует зайти в территориальные воды, то это ему будет сделать гораздо сложнее.
Когда нарушитель углубился более чем на милю в российское морское пространство, его просто элементарно пожалели, потому что были произведены все необходимые действия, и по курсу корабля, и было ясно, что дальше будет уже просто удар на поражение, подчеркнул эксперт.
«Мы следовали протоколу. Я не думаю, что этот протокол поменялся после этого нехорошего инцидента. Мы начиная с эпохи восьмидесятых, когда впервые был осуществлен таран американского корабля-нарушителя в черноморской акватории, всегда готовы на решительные действия. Подобные действия были и на тихоокеанском флоте, когда была попытка нарушить наши суверенные воды», — указал Артамонов.
Но существуют и более мягкие способы. Радиоэлектронная борьба, то есть отказ всех навигационных систем судна корабля, после чего управлять плавсредствами абсолютно невозможно, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.