Лишить судно хода можно всегда. Существует масса способов. В случае с британским боевым кораблем в Черном море они просто не были использованы. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

Когда нарушитель углубился более чем на милю в российское морское пространство, его просто элементарно пожалели, потому что были произведены все необходимые действия, и по курсу корабля, и было ясно, что дальше будет уже просто удар на поражение, подчеркнул эксперт.

«Мы следовали протоколу. Я не думаю, что этот протокол поменялся после этого нехорошего инцидента. Мы начиная с эпохи восьмидесятых, когда впервые был осуществлен таран американского корабля-нарушителя в черноморской акватории, всегда готовы на решительные действия. Подобные действия были и на тихоокеанском флоте, когда была попытка нарушить наши суверенные воды», — указал Артамонов.

Но существуют и более мягкие способы. Радиоэлектронная борьба, то есть отказ всех навигационных систем судна корабля, после чего управлять плавсредствами абсолютно невозможно, добавил собеседник издания.

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