Российский музыкант Александр Левшин подтвердил информацию о связи украинской певицы Софии Ротару и Алимжана Тохтахунова, известного в криминальных кругах как «Тайванчик» или «Алик». Об этом 7 сентября написал Нyser

«Исчезла»: Лорак удивила фанатов новой внешностью © Ани Лорак/Инстаграм

Журналисты также утверждают, что Ротару не ответила Тайванчику взаимностью, и тогда он решил завоевать сердце звезды: помогал с организацией концертов, обеспечивал охрану коллективу исполнительницы и нередко заявлялся к ней в гримерку с цветами.

«Он преклонялся перед ее талантом, голосом, внешностью. Было видно, что он к ней очень неравнодушен, это я сам видел своими глазами», — подтвердил слухи Левшин.

В СМИ появлялась информация, что Тайванчик даже мог отрезать певице ухо, что было в его стиле «работы», но так этого и не сделал из любви. При этом Ротару осталась верна своему супругу артисту Анатолию Евдокименко.