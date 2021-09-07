СМИ сообщают, что первая встреча Тохтахунова с украинской певицей произошла еще в далеком 1972 году, и мафиози сразу «положил глаз» на артистку.
Журналисты также утверждают, что Ротару не ответила Тайванчику взаимностью, и тогда он решил завоевать сердце звезды: помогал с организацией концертов, обеспечивал охрану коллективу исполнительницы и нередко заявлялся к ней в гримерку с цветами.
«Он преклонялся перед ее талантом, голосом, внешностью. Было видно, что он к ней очень неравнодушен, это я сам видел своими глазами», — подтвердил слухи Левшин.
В СМИ появлялась информация, что Тайванчик даже мог отрезать певице ухо, что было в его стиле «работы», но так этого и не сделал из любви. При этом Ротару осталась верна своему супругу артисту Анатолию Евдокименко.