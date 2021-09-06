«Сейчас нет точной даты локдауна. Каждый человек может оттянуть этот локдаун за счет того, что будет выполнять профилактические меры или вакцинироваться. То, что происходит сейчас, ситуация действительно ухудшается в большинстве областей. Мы уже видим, что в ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны и мы будем вынуждены ввести "желтую" зону. Там будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов», — сказал Кузин.
Он заверил, что Украине тем не менее не удастся избежать локдауна.
«По моему убеждению — нет. Но если говорить о "красном" уровне эпидемиологической опасности, то, по моему убеждению, не раньше ноября», — сказал Кузин.
Кабмин продлил до 1 октября карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, ранее действовавшие до конца лета. В стране действует модель «адаптивного карантина», который предусматривает карантинные ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».