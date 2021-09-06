Украина не сможет избежать локдауна из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом 6 сентября сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире телеканала «1+1»

Всемирный банк готов дать Украине $150 млн на борьбу с COVID-19 © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Он заверил, что Украине тем не менее не удастся избежать локдауна.

«По моему убеждению — нет. Но если говорить о "красном" уровне эпидемиологической опасности, то, по моему убеждению, не раньше ноября», — сказал Кузин.

Кабмин продлил до 1 октября карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, ранее действовавшие до конца лета. В стране действует модель «адаптивного карантина», который предусматривает карантинные ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».