Видеохостинг YouTube заблокировал канал казахского блогера-русофоба Куата Ахметова за нарушение правил хостинга. Об этом сообщило 3 сентября издание Readovka

Почему казахский русофоб Ахметов прилетел в Киев? Кто он и от кого скрывается заблокирован за ролики с записями «языковых рейдов».

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз», — говорится в сообщении видеохостинга.

В МВД Казахстана заявили, что проверяют видеозаписи, чтобы дать им процессуальную оценку. Правоохранители республики расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни.

Ранее, 19 августа, Ахметова задержали в Казахстане за организацию языковых патрулей, во время которых он заставлял извиняться на камеру русскоязычных жителей Казахстана. Затем его адвокат сообщил, что он уехал из Казахстана и находится в Киеве.