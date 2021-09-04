Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений.

Германия обижена на Украину из-за Минских соглашений - политолог
Германия обижена на Украину из-за Минских соглашений - политолог
© РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк
Джабаров отметил, что высказывание Арестовича о Минских соглашениях прозвучало безответственно.

«Если Украина действительно хочет мира, она должна следовать Минским соглашениям неукоснительно, а не пытаться из них выйти или вовлечь новые страны. Я думаю, во-первых, визит Зеленского в Штаты показал, что американцы не будут таскать каштаны из огня для Украины», — сказал сенатор.

Он указал, что после таких заявлений Украины страны-гаранты соглашений, Германия и Франция, могут оставить Украину наедине с ее проблемами.

Джабаров выразил надежду, что гаранты Минских соглашений выработают общие механизмы, чтобы заставить Украину исполнять договоренности.

 