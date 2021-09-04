Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений.
Джабаров отметил, что высказывание Арестовича о Минских соглашениях прозвучало безответственно.
«Если Украина действительно хочет мира, она должна следовать Минским соглашениям неукоснительно, а не пытаться из них выйти или вовлечь новые страны. Я думаю, во-первых, визит Зеленского в Штаты показал, что американцы не будут таскать каштаны из огня для Украины», — сказал сенатор.
Он указал, что после таких заявлений Украины страны-гаранты соглашений, Германия и Франция, могут оставить Украину наедине с ее проблемами.
Джабаров выразил надежду, что гаранты Минских соглашений выработают общие механизмы, чтобы заставить Украину исполнять договоренности.