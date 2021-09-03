Печерский районный суд Киева обязал Нацполицию зарегистрировать уголовное производство о нападении с зеленкой на Петра Порошенко по статье 346 Уголовного кодекса об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля, сообщили в партии Порошенко 3 сентября

Ранее 21-летнему Илье Пустовгару, плеснувшему Порошенко в лицо Зеленской вменяли только хулиганство, за которое максимальный срок наказания составляет пять лет. Теперь его могут отправить за решетку на 12 лет.

Депутата Киевсовета от партии Порошенко, генерал СБУ Виктор Кононенко назвал случай с зеленкой «преступлением зеленой власти против пятого президента Украины».

Ермак раскрыл реакцию Зеленского на совет Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Украинские СМИ называют Печерский суд Киева самым коррумпированным в стране, так как там нередко принимаются крайне скандальные решения.

Порошенко является одним из богатейших украинских олигархов и неоднократно становился объектом обвинений в коррупции.