Ранее 21-летнему Илье Пустовгару, плеснувшему Порошенко в лицо Зеленской вменяли только хулиганство, за которое максимальный срок наказания составляет пять лет. Теперь его могут отправить за решетку на 12 лет.
Депутата Киевсовета от партии Порошенко, генерал СБУ Виктор Кононенко назвал случай с зеленкой «преступлением зеленой власти против пятого президента Украины».
Именно поэтому, сказал он, Печерский суд, который многие обвиняют в необъективности, удовлетворил ходатайство об изменении статьи обвинения, сказал Кононенко.
Украинские СМИ называют Печерский суд Киева самым коррумпированным в стране, так как там нередко принимаются крайне скандальные решения.
Порошенко является одним из богатейших украинских олигархов и неоднократно становился объектом обвинений в коррупции.