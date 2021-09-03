В польском Вроцлаве после задержания полицией и перевозки в вытрезвитель умер украинец. В связи с этим посольство Украины в Польше готовит ноту протеста, сообщил украинский посол Андрей Дещица. Об этом 3 сентября сообщил «Укринформ»

25-летний житель Винницкой области Дмитрий Никифоренко умер 30 июля после того, как был задержан полицией и доставлен в вытрезвитель.

Охота за головами. Зачем польским и чешским вузам студенты из Украины © Karolina Grabowska: Pexels / Olekwarszawiak/Wikipedia

«Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом происшествии», — заявил Дещица.

Он добавил, что украинские дипломаты держат ситуацию с расследованием на контроле.