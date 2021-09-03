25-летний житель Винницкой области Дмитрий Никифоренко умер 30 июля после того, как был задержан полицией и доставлен в вытрезвитель.
По данным СМИ, полицейские применили к мужчине неадекватную физическую силу, что стало причиной его гибели. После обнародования подробностей дела в польских СМИ, комендант полиции во Вроцлаве 1 сентября сообщил об отстранении от исполнения обязанностей четырех полицейских, которые задерживали мужчину. В отношении двух из них запустили процедуру увольнения со службы.
«Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом происшествии», — заявил Дещица.
Он добавил, что украинские дипломаты держат ситуацию с расследованием на контроле.