Минские соглашения направлены на сохранение территориальной целостности Украины, и абсурдно говорить, что они держат ее «на крючке», отметил 3 сентября председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале

Советник Ермака заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений © president.gov.ua Алексей Арестович в заочной полемике с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений, отказываясь их выполнять. Он назвал это прорывным достижением.

«Здесь хотелось бы напомнить господину Арестовичу, что Минские соглашения направлены как раз на сохранение территориальной целостности Украины с учетом соблюдения прав жителей юго-востока страны. И другой альтернативы в этом плане им нет», — написал Слуцкий.

По словам Слуцкого, Украина — «на крючке» у западных стран, поскольку находится под внешнем управлением в проекте «Анти-Россия».