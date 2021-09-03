Советник главы Офиса президента Украины, спикер в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил назвать украинский язык «руським» после переименования страны в Русь-Украину. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Politeka Online

Ранее Арестович заявил, что Украина должна сменить свое название на Русь-Украину, так как она и есть Русь, а Россия может претендовать на такое наследие «с натяжкой». Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила свой вариант названия Украины — Укрусь.

«У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его (язык — ред.) называть двойным названием: "руський" или "украинский". Не "российский", а "руський"», — сказал Арестович.

Украина-Русь и американский суперкредит Зеленского © president.gov.ua

«Конечно, это все надо устанавливать на научной основе. И если всерьез этим заниматься, нужно собирать научно-практическую конференцию, а может быть, и не одну, тем более что дело-то большое. Это дело конституционного большинства (в парламенте — ред), изменений конституции, это дело, возможно, референдума всенародного, но все равно туда идти нужно», — сказал он.

При этом он отметил, что если Украину переименуют, то Российской Федерации переименовываться не нужно.