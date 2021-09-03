Российская Федерация на заседании Постоянного совета ОБСЕ объявила о решении не продлевать мандат Группы наблюдателей ОБСЕ на международных автомобильных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы после его истечения 30 сентября.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, развертывание группы наблюдателей ОБСЕ на границе стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса в Донбассе.
Однако, отметила дипломат, «украинские власти и их западные покровители» не отнеслись к данному шагу РФ с должным уважением.
«Поскольку за 7 лет своей деятельности Группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, эти страны стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное — для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский «Комплекс мер», — подчеркнула Захарова.
В заявлении отмечается, что продолжение деятельности Группы наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе нецелесообразно, поскольку не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования.