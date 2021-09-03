Россия не будет продлевать мандат группы наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на пограничных пунктах «Гуково» и «Донецк» в Донбассе из-за того, что ее деятельность не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ 3 сентября

Захарова сравнила Украину с диабетиком, которого кормят сахаром © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, развертывание группы наблюдателей ОБСЕ на границе стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса в Донбассе.

Однако, отметила дипломат, «украинские власти и их западные покровители» не отнеслись к данному шагу РФ с должным уважением.

«Поскольку за 7 лет своей деятельности Группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, эти страны стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное — для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский «Комплекс мер», — подчеркнула Захарова.

В заявлении отмечается, что продолжение деятельности Группы наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе нецелесообразно, поскольку не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования.