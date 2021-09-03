Депутат Рады назвал Гордона девочкой и вызвал на поединок

«Гордон в интервью с Моргенштерном заявил, что к Лукашенко ездить нельзя. <…> А покупать битум сотнями тысяч тонн у Лукашенко можно? А ездить по новым дорогам из этого битума нравится? Свои же заводы угрохали с помощью американской демократии, теперь приходиться все покупать у стабильно прогнозируемой диктатуры. Гордон, вызываю тебя на поединок. Хочешь в зале кадык тебе вырву, хочешь в прямом эфире разберёмся. Если ты мужчина, а не обидевшаяся на Лукашенко девочка», — написал нардеп.
Шевченко попал в Верховную Раду от «Слуги народа» и стал известен, поскольку поддерживал президента Белоруссии Александра Лукашенко и часто посещал Белоруссию. В мае Шевченко исключили из фракции «Слуга народа» за то, что он «поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами и нанес ущерб международному имиджу страны». При этом он остается внефракционным депутатом парламента Украины.