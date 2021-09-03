Депутат Рады назвал Гордона девочкой и вызвал на поединок

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко 3 сентября в своем Telegram-канале «Украина Евгения Шевченко» вызвал журналиста Дмитрия Гордона на поединок за интервью с российским рэпером Алишером Моргенштерном

Моргенштерн расплакался на интервью у Гордона © Моргенштерн/Инстаграм

Шевченко попал в Верховную Раду от «Слуги народа» и стал известен, поскольку поддерживал президента Белоруссии Александра Лукашенко и часто посещал Белоруссию. В мае Шевченко исключили из фракции «Слуга народа» за то, что он «поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами и нанес ущерб международному имиджу страны». При этом он остается внефракционным депутатом парламента Украины.