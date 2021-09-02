Работники СБУ обыскали кабинет мэра Полтавы Александра Мамая и начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавской области Николая Шевелева.
«Предварительно известно, что задержан глава фракции "За будущее" в Полтавском горсовете Евгений Диканя. Кроме этого в деле фигурируют другие должностные лица», — говорится в сообщении.
Дикань заявил, что ему не объяснили, из-за чего его задержали.
По данным источников издания, Дикань якобы вымогал у предпринимателя 5 тыс. долларов за выдачу разрешительных документов от управления по вопросам градостроительства и архитектуры, которым руководит главный архитектор Полтавы Николай Шевелев.
На сайте и в соцсетях Полтавского горсовета обыски и задержания пока не прокомментировали.