Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском в мэрию Полтавы. Об этом 2 сентября сообщает местное издание «Полтавщина»

Работники СБУ обыскали кабинет мэра Полтавы Александра Мамая и начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавской области Николая Шевелева.

«Предварительно известно, что задержан глава фракции "За будущее" в Полтавском горсовете Евгений Диканя. Кроме этого в деле фигурируют другие должностные лица», — говорится в сообщении.

Дикань заявил, что ему не объяснили, из-за чего его задержали.

В Полтавской области полицейских обстреляли из окна многоэтажки © CC0, Pixabay

На сайте и в соцсетях Полтавского горсовета обыски и задержания пока не прокомментировали.