Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя встречу с американским коллегой Джо Байденом, заявил, что она прошла в нормальной, но не всегда солнечной атмосфере. Трансляцию беседы украинского президента с журналистами опубликовали 2 сентября в YouTube

«Вспомнил после встречи»: Зеленский забыл обсудить с Байденом одну тему © REUTERS, Jonathan Ernst

Президент Украины подчеркнул, что встреча длилась не один час, как планировалось изначально, а два. Этот показатель свидетельствует о том, что «стороны заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога».

«Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде <…> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что «это приятно».

Ранее в Зеленский и Байден завершили двухчасовые переговоры. По итогам встречи президенты выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», увидев в нем «угрозу энергетической безопасности Европы». Кроме того, страны представили совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США.