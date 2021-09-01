В Приднестровской Молдавской республике (ПМР) действуют собственные номерные знаки с государственной символикой. С 2014 года автомобили с такими номерами перестали пропускать в страны Европы.
Три года назад Кишинёв начал выдавать «нейтральные» номера, с которым можно проехать в страны Евросоюза.
В МИД ПМР заявили, что введенный Киевом запрет нарушает права человека, в связи с чем допустили эскалацию напряженности в регионе.
Власти Молдавии и Украины планировали заблокировать выезд за рубеж автомобилей с символикой непризнанного Приднестровья, которое имеет сухопутную границу только с этими странами, с 1 января 2020 года.
Впоследствии Киев по просьбе Кишинева перенес вступление в силу данного решения сначала на 1 апреля 2021 года, а потом и на 1 сентября 2021 года.