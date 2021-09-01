Украинские власти по просьбе Кишинева ввели запрет на въезд и передвижение по территории страны автомобилей с приднестровскими номерами. Об этом в среду, 1 сентября, сообщило агентство РИА Новости

В Приднестровской Молдавской республике (ПМР) действуют собственные номерные знаки с государственной символикой. С 2014 года автомобили с такими номерами перестали пропускать в страны Европы.

Молдавский эксперт объяснил, как Россия на ближайшее время обезопасила Приднестровье © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

В МИД ПМР заявили, что введенный Киевом запрет нарушает права человека, в связи с чем допустили эскалацию напряженности в регионе.

Власти Молдавии и Украины планировали заблокировать выезд за рубеж автомобилей с символикой непризнанного Приднестровья, которое имеет сухопутную границу только с этими странами, с 1 января 2020 года.

Впоследствии Киев по просьбе Кишинева перенес вступление в силу данного решения сначала на 1 апреля 2021 года, а потом и на 1 сентября 2021 года.