Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уволил Евгения Енина с должности заместителя министра иностранных дел страны, поскольку уже назначил на должность первого заместителя министра внутренних дел с 7 сентября. Соответствующее распоряжение от 30 августа появилось на сайте Кабмина во вторник

«Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года», — говорится в документе. Кабмин уволил Геращенко с поста замминистра внутренних дел Украины © пресс-служба партии "Народный фронт" С 15 апреля 2020 года работал заместителем министра иностранных дел Украины. Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отказался ответить на вопрос журналистов, почему бывший замминистра Арсена Авакова Антон Геращенко назначен его новым советником.