«Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года», — говорится в документе.
Енин с 2005 по 2016 год занимал различные должности — от посланника до советника при посольствах Украины в разных странах. С 7 июня 2016 года по апрель 2019 года он занимал должность заместителя Генерального прокурора Украины.
С 15 апреля 2020 года работал заместителем министра иностранных дел Украины.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отказался ответить на вопрос журналистов, почему бывший замминистра Арсена Авакова Антон Геращенко назначен его новым советником.