«Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я даже не знаю, чего ожидать», — заявил Лавров.
Ранее дипломат рассказал о провокациях Киева перед выборами в Госдуму России. По его словам, власти Украины разослали в посольства разных стран требования не направлять наблюдателей на голосование.
В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом.
Представители новой власти Украины винят в гибели более ста человек во время акций экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Впоследствии акции привели к государственному перевороту, войне в Донбассе и потере территорий.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210831/1032157237.htmlВласти Украины разослали в посольства разных стран требования не направлять наблюдателей на голосование