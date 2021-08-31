Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном 31 августа оценил действия властей Украины. Его слова приводит РИА Новости

«Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я даже не знаю, чего ожидать», — заявил Лавров.

Лавров заявил о провокациях Киева перед выборами в России © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом.

Представители новой власти Украины винят в гибели более ста человек во время акций экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Впоследствии акции привели к государственному перевороту, войне в Донбассе и потере территорий.