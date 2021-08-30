Пассажир поезда поделился шокирующим видео, на котором видно, как тараканы бегают по полу и стенам вагона, едят других насекомых и заползают под матрасы спящих людей.
Некоторые пассажиры, несмотря на усталость от поездки, не могли сомкнуть глаз из-за пугающего количества тараканов.
Пассажиры поездов «Укрзализныци» уже не впервые жалуются на проблемы, которые возникают во время путешествий. Так, в мае вагоны поезда Киев-Николаев затопило дождевой водой из-за дыр в крыше, а в июне пассажиры поезда Киев-Солотвино пожаловались на резкий запах краски.