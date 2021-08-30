Пассажиры поезда Одесса-Харьков пожаловались на полчища тараканов, которые ползают даже по спальным местам и прячутся под матрасами. Об этом 30 августа сообщил Telegram-канал «Одесса Info»

Пассажир поезда поделился шокирующим видео, на котором видно, как тараканы бегают по полу и стенам вагона, едят других насекомых и заползают под матрасы спящих людей.

На Украине вагон поезда затопило во время дождя - видео © Facebook, Євген Кравцов

Пассажиры поездов «Укрзализныци» уже не впервые жалуются на проблемы, которые возникают во время путешествий. Так, в мае вагоны поезда Киев-Николаев затопило дождевой водой из-за дыр в крыше, а в июне пассажиры поезда Киев-Солотвино пожаловались на резкий запах краски.