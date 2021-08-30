«Антона Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского», — написал он.
При этом на днях на сайте Государственной пограничной службы Украины появилась информация о том, что 28 августа в администрации Госпогранслужбы прошло межведомственное совещание по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы.
Геращенко принял в нем участие уже в статусе советника министра внутренних дел.
В начале августа Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Он заявил об уходе по собственному желанию, после добровольного ухода в отставку его бывшего начальника и давнего соратника Арсена Авакова.