Ян Лисневский: Ни Санду, ни Зеленский не принимают важных внешнеполитических решений самостоятельно
Ян Лисневский: Ни Санду, ни Зеленский не принимают важных внешнеполитических решений самостоятельно
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Ранее Санду вопреки ожиданиям объявила о готовности к активизации двусторонних контактов с Россией, с которой у Молдавии, по её словам, «обширная двусторонняя повестка».

Эксперт отметил, что этот «контрольный» визит был зондированием политического курса новой власти Молдавии и объявлением условий дальнейшего развития отношений между Москвой и Кишинёвом, которые уже явно были обсуждены Россией и Западом.

«Поэтому Приднестровье, скорее всего, не видит большой угрозы от новой политической конфигурации в Молдавии в ближайшее время», — указал Лисневский.

Что касается Санду, то дальнейшая ее политика будет ощутимо отличаться от предвыборной, и она уже отличается, что вызывает недовольство радикальной части населения, которая желает объединения с Румынией, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь. 