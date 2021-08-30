Ранее Санду вопреки ожиданиям объявила о готовности к активизации двусторонних контактов с Россией, с которой у Молдавии, по её словам, «обширная двусторонняя повестка».
Эксперт отметил, что этот «контрольный» визит был зондированием политического курса новой власти Молдавии и объявлением условий дальнейшего развития отношений между Москвой и Кишинёвом, которые уже явно были обсуждены Россией и Западом.
«Поэтому Приднестровье, скорее всего, не видит большой угрозы от новой политической конфигурации в Молдавии в ближайшее время», — указал Лисневский.
Что касается Санду, то дальнейшая ее политика будет ощутимо отличаться от предвыборной, и она уже отличается, что вызывает недовольство радикальной части населения, которая желает объединения с Румынией, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.