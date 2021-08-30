Встреча Майи Санду и Дмитрия Козака является знаком, что Россия останется одной из стран, влияющей на политику Молдавии — как на внешнюю, так и на внутреннюю. Об этом рассказал директор социологической компании Intellect Group (Кишинёв) Ян Лисневский в интервью изданию Украина.ру

Ян Лисневский: Ни Санду, ни Зеленский не принимают важных внешнеполитических решений самостоятельно © Sputnik / Osmatesco

Эксперт отметил, что этот «контрольный» визит был зондированием политического курса новой власти Молдавии и объявлением условий дальнейшего развития отношений между Москвой и Кишинёвом, которые уже явно были обсуждены Россией и Западом.

«Поэтому Приднестровье, скорее всего, не видит большой угрозы от новой политической конфигурации в Молдавии в ближайшее время», — указал Лисневский.

Что касается Санду, то дальнейшая ее политика будет ощутимо отличаться от предвыборной, и она уже отличается, что вызывает недовольство радикальной части населения, которая желает объединения с Румынией, заключил собеседник издания.

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