Политолог, директор социологической компании Intellect Group из Кишинёва считает, что новая власть Молдавии учтёт ошибки Украины и постарается не конфликтовать с Россией

Об этом Ян Лисневский рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Ян, новый президент Молдавии Майя Санду вопреки ожиданиям объявила о готовности к активизации двусторонних контактов с Россией, с которой у Молдавии, по её словам, «обширная двусторонняя повестка». Это тактический шаг Кишинёва или изменение позиции политических сил республики, которые принято называть «проевропейскими»?

— Политическая повестка Майи Санду с получением парламентского большинства и полноценной власти кардинально не изменится. А если быть более точным, Санду не позволит её изменить Запад. Но для того, чтобы сделать страну европейской, властям Молдавии нужно решить ряд задач, касающихся экономики, государственного управления, социальных ожиданий граждан страны, в том числе живущих в Приднестровье.

В этих условиях, скорее всего, Майя Санду понимает необходимость качественной дипломатии в отношениях с Россией. Опыт Украины наглядно показал, что радикальная антироссийская политика может привести к плачевным последствиям для государства. При этом Запад будет защищать лишь свои интересы в процессе разрешения неизбежного конфликта.

Всё это не означает, что политика новой молдавской власти не будет соответствовать интересам антироссийской оси и координироваться США и ЕС. Но всё же в Кишинёве постараются максимально не конфликтовать с Российской Федерацией. Молдавский эксперт сказал, правда ли прозападная Санду сделала для РФ больше «пророссийского Додона» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

- В апреле этого года появилась информация, что «Газпром», которому принадлежит половина акций Moldovagaz, хочет обязать правительство Молдавии взять на себя 7 млрд долларов долга Приднестровья за газ и выплатить их в течение 2-3 лет. Хотя соответствующее соглашение так и не было подписано, не стал ли вопрос газовых долгов причиной смягчения позиции Кишинёва по отношению к Москве?

— Энергоресурсы всегда будут оставаться одним из ключевых механизмов российской дипломатии. Молдавия, не имея своих ресурсов, всегда должна это учитывать. Да и соседние Румыния и Украина не имеют необходимого объёма энергоносителей, чтобы поставлять их в больших количествах нашей стране. И им, как любому европейскому государству, с этим тоже придётся считаться.

История с газопроводом «Северный поток — 2» наглядно показала, что в геополитической конкуренции мировых держав — США, России, Китая, ЕС — интересы слабых и мелких стран не то что не учитываются, но даже не рассматриваются.

- Санду на недавних переговорах с Козаком заверила, что блокады Приднестровья не планируется, как и ущемления прав жителей этого региона. С другой стороны, именно сторонники Санду публично мешали гражданам Молдавии, проживающим в Приднестровье, реализовать их избирательные права. Не разойдутся ли опять слова с делом?

— Я уверен, что дальнейшая политика президентской партии и самой Майи Санду будет ощутимо отличаться от предвыборной. Собственно, она уже отличается, что вызывает недовольство радикальной части населения, которая желает объединения с Румынией.

Встреча Майи Санду и Дмитрия Козака является знаком, что Россия останется одной из стран, влияющей на политику Молдавии — как на внешнюю, так и на внутреннюю. Данный «контрольный» визит был зондированием политического курса новой власти Молдавии и объявлением условий дальнейшего развития отношений между Москвой и Кишинёвом, которые уже явно были обсуждены Россией и Западом. Поэтому Приднестровье, скорее всего, не видит большой угрозы от новой политической конфигурации в Молдавии в ближайшее время.

- На Украине ходят слухи, что разговор Майи Санду с Владимиром Зеленским на саммите «Ассоциированного трио» в Батуми прошёл на повышенных тонах из-за похищения в Кишинёве украинскими спецслужбами судьи Чауса. Что об этом пишут в Молдавии? Насколько этот инцидент может испортить отношения между двумя странами вообще и визит Зеленского в Кишинёв 27 августа в частности?

— «Дело Чауса» стало чёрным пятном на репутации президента Молдавии, молдавской дипломатии и в первую очередь правоохранительных органов, ответственных за предотвращение таких случаев. Оно показало недееспособность и беспомощность всех структур власти — от главы государства до спецслужб. Игорь Тулянцев: Майя Санду сняла с себя обвинения в прозападности, но России с ней легко не будет © Facebook, Игорь Тулянцев

Однако, хотя этот случай испортил имидж Майи Санду внутри страны, на отношения Молдавии и Украины он сильно не повлиял. Дело в том, что эти отношения координируются Западом, и можно предположить, что важных внешнеполитических решений ни президент Украины, ни президент Молдавии самостоятельно не принимают. Об этом свидетельствует как участие Майи Санду в саммите «Крымской платформы» в Киеве, так и ответный визит Владимира Зеленского на празднование 30-летия независимости Молдавии.

- Оппоненты Санду в ходе избирательных кампаний — как президентской, так и парламентской — обвиняли её и её политическую силу в намерениях присоединить Молдавию к Румынии, гражданкой которой она является. Стоит ли ожидать реальных шагов в этом направлении?

— Теоретически присоединение Молдавии к Румынии возможно, с учётом того, что такой вариант развития событий искусственно продвигается в Молдавии. Но, как показывают исследования нашей компании Intellect Group, на самом деле процент желающих именно объединения двух государств очень мал и составляет примерно 4-7%.

Цифры в 20-30%, которыми пытаются манипулировать унионисты, — это сторонники евроинтеграции Молдавии, рассматривающие объединение с Румынией как способ вступления в ЕС. Большинство же населения Молдавии, то есть более 60%, являются сторонниками политики нейтралитета и поддержания хороших отношений со всеми странами.

Исходя из этого, можно предположить, что новая власть Молдавии будет сближаться с Румынией, но этот процесс не зайдёт дальше, чем в предыдущие периоды правления проевропейских партий. Кроме этого стоит учесть, что сильная власть в Молдавии не совсем выгодна Румынии, для которой Санду является скорее неудобным политиком. Ведь президент Молдавии напрямую получает рекомендации из Брюсселя или Вашингтона, которые обходят Бухарест. Это ограничивает влияние Румынии на внутреннюю и внешнюю политику Молдавии.

Поэтому те, кто ожидал резкого улучшения братских отношений Молдавии и Румынии, скоро разочаруются. При этом Россия, как показал визит Козака, всегда будет пристально следить за отношениями Молдавии со странами НАТО. Молдавский эксперт рассказал, что больше всего любит Майя Санду, а что любит Игорь Додон © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

- Формально Молдавия является парламентской республикой. Однако после парламентских выборов партия «Действие и солидарность» Майи Санду получила единоличное большинство в парламенте, и новое правительство де-факто сформировала не премьер Наталья Гаврилица, а президент страны. Возможно ли формальное перераспределение полномочий между ветвями власти в Молдавии, и если да, то к чему это может привести?

— Майя Санду на данный момент получила практически полную власть в Молдавии, она контролирует не только правительство, но и почти все остальные органы власти, за исключением Генеральной прокуратуры. Как премьер Наталья Гаврилица, так и спикер парламента Игорь Гросу — это люди Санду. Они не являются самостоятельными фигурами, влияющими на политический процесс в Молдавии, а лишь исполняют волю президента.

Конечно, власть влияет на появление собственных амбиций, и в будущем возможны внутренние мелкие конфликты в новой власти, но последнее решение всегда будет оставаться за президентом.

Определённые изменения в структуре власти Молдавии будут произведены, но, скорее всего, полномочия всё же будут разделены, чтобы не концентрировать большое количество влияния в одних руках. Возможно некоторое увеличение полномочий президента и де-факто переход к смешанной, президентско-парламентской, республике, но для изменения Конституции Молдавии партии «Действие и солидарность» пока не хватает голосов.

Основные же «реформы», которые ожидаются в структурах власти всех уровней, будут кадровыми. Цель команды Майи Санду — максимально укрепить свои позиции и уменьшить риск потери власти. Несмотря на результаты выборов, этот риск остаётся достаточно высоким из-за отсутствия преданных людей на ключевых постах, которые ныне занимают исполнители, лояльные любому режиму.