Переговоры между Байденом и Беннетом проходили в США. Рассказ главы израильского правительства о новом этапе дружбы между американским и израильским народами усыпил Байдена, что нашло свое отражение на фото.
Ранее Байден, еще будучи кандидатом от Демпартии на выборах президента США, заснул во время интервью каналу DI, и даже попытки журналиста разбудить его не привели политика в чувство.
После этого оппонент Байдена, действующий на тот момент глава государства Дональд Трамп называл своего противника не иначе как «сонный Джо».
Уже в бытность президентом Байден неоднократно допускал разного рода оговорки, показывающие, что он крайне неравнодушен к Трампу.
В частности, он назвал Трампом бывшего президента США Барака Обаму, заявив, что именно президент Трамп в 2009 году поручил ему, занимавшему пост вице-президента в администрации Обамы, заняться кризисом автомобильной промышленности в США. Осознав, что он сказал, Байден назвал свои слова «оговоркой по Фрейду».
Также на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Байден едва не назвал Трампом главу российского государства.