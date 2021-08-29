Президент США Джо Байден заснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщило интернет-издание Middle East в ночь на 29 августа

Переговоры между Байденом и Беннетом проходили в США. Рассказ главы израильского правительства о новом этапе дружбы между американским и израильским народами усыпил Байдена, что нашло свое отражение на фото.

Импичмент президенту США. Продолжение: Повторит ли Байден судьбу Трампа?

После этого оппонент Байдена, действующий на тот момент глава государства Дональд Трамп называл своего противника не иначе как «сонный Джо».

Уже в бытность президентом Байден неоднократно допускал разного рода оговорки, показывающие, что он крайне неравнодушен к Трампу.

В частности, он назвал Трампом бывшего президента США Барака Обаму, заявив, что именно президент Трамп в 2009 году поручил ему, занимавшему пост вице-президента в администрации Обамы, заняться кризисом автомобильной промышленности в США. Осознав, что он сказал, Байден назвал свои слова «оговоркой по Фрейду».

Также на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Байден едва не назвал Трампом главу российского государства.