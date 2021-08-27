Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он многим рискнул, променяв актерскую и продюсерскую карьеру на большую политику. Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» 26 августа

Зеленский заявил, что люди на Украине слишком свободны © president.gov.ua

«Я не жалуюсь никогда, но это были большие риски. Надо поддерживать таких людей. Это разве не стартап? Впервые не пузатый политик, заработавший миллион, — впервые пошел человек, и все его хотят сожрать», — посетовал Зеленский.

Он добавил, что украинским предпринимателям не нужно бояться грязи, связанной с политикой, и стоит идти в эту сферу ради помощи стране.

Ранее Зеленский расплывчато ответил на вопрос, собирается ли он баллотироваться на второй срок. Он сказал, что не успел еще многое закончить во время первой каденции, и пояснил, что с определенностью говорить о втором сроке пока рано.