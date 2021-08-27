По словам Зеленского, вся его команда рискнула своими жизнями и карьерами, уйдя в политику.
«Я не жалуюсь никогда, но это были большие риски. Надо поддерживать таких людей. Это разве не стартап? Впервые не пузатый политик, заработавший миллион, — впервые пошел человек, и все его хотят сожрать», — посетовал Зеленский.
Он добавил, что украинским предпринимателям не нужно бояться грязи, связанной с политикой, и стоит идти в эту сферу ради помощи стране.
Ранее Зеленский расплывчато ответил на вопрос, собирается ли он баллотироваться на второй срок. Он сказал, что не успел еще многое закончить во время первой каденции, и пояснил, что с определенностью говорить о втором сроке пока рано.