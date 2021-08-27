Украинский лидер Владимир Зеленский на днях в эфире телеканала «1+1» заявил, что его ключевым достижением на посту главы государства является движение страны в сторону субъектности, при котором внешние игроки признают Киев и не оказывают влияние на его политику

«Живые люди»: Зеленский объяснился за слезы на параде © REUTERS, Gleb Garanich

Кроме того, одним из главных достижений в своем президентстве лидер страны считает развитие инфраструктуры. По мнению Зеленского, Украина может стать «европейской витриной», поскольку она славится своей историей, природой, «прекрасной едой» и людьми.

«Я делаю все, чтоб нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтоб считались с нашим мнением, чтоб мы были субъектом, чтоб мы были вместе, чтоб за нас не решали вопросы», — отметил президент Украины.

В качестве еще одного достижения Зеленский указал достойный уровень подготовки и оснащенности армии.

«У нас сегодня одна из самых сильных армий в Европе», — заявил он.

Зеленский занимает пост президента Украины с 20 мая 2019 года.

Российские политики критически отзывались о саммите «Крымская платформа». Глава МИД Сергей Лавров назвал мероприятие «шабашем», на котором Запад продолжает «пестовать неонацистские настроения украинской власти».