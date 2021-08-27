Украина может сохраниться в формате «Анти-Россия», но с меньшей территорией. С той территорией, где в той или иной мере могут соглашаться с политикой гомогенизации, на западе Украины и частично только в центре. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: Медведчук поставил диагноз — Украине грозит распад © РИА Новости, Михаил Воскресенский Виктор Медведчук в статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?» ранее написал, что сохранение нынешней политической команды неизбежно добьёт страну. По его мнению, для вывода страны из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, экономический прагматизм и возвращение на российский рынок, а также социальная справедливость.

Хотя, подчеркнул эксперт, на самом деле и в этих регионах Украины есть значимое количество людей, которые против такой политики.

«Я думаю, что в статье Медведчука это ключевой посыл: что вы (нынешняя власть. — Ред.) фактически пытаетесь выгнать часть населения, которое, просто как логика показывает, уйдёт вместе с территорией. То, как вел себя Порошенко и как продолжает себя вести Зеленский, с неизбежностью ведёт к распаду Украины», — указал Погребинский.

Для того чтобы вывести Украину из кризиса, нужно реализовать идеи федерализма, соблюдать права человека, профессиональный государственный менеджмент и отказ от дикой и невыгодной для большинства населения Украины привычки искать во всём повод противостоять России, заключил собеседник издания.

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