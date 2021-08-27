Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?» ранее написал, что сохранение нынешней политической команды неизбежно добьёт страну. По его мнению, для вывода страны из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, экономический прагматизм и возвращение на российский рынок, а также социальная справедливость.
Хотя, подчеркнул эксперт, на самом деле и в этих регионах Украины есть значимое количество людей, которые против такой политики.
«Я думаю, что в статье Медведчука это ключевой посыл: что вы (нынешняя власть. — Ред.) фактически пытаетесь выгнать часть населения, которое, просто как логика показывает, уйдёт вместе с территорией. То, как вел себя Порошенко и как продолжает себя вести Зеленский, с неизбежностью ведёт к распаду Украины», — указал Погребинский.
Для того чтобы вывести Украину из кризиса, нужно реализовать идеи федерализма, соблюдать права человека, профессиональный государственный менеджмент и отказ от дикой и невыгодной для большинства населения Украины привычки искать во всём повод противостоять России, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.