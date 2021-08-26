Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Россия не сможет полностью прекратить транзит газа через Украину из-за ограничения ЕС, согласно которому «Северный поток - 2» можно использовать только на 50%. Об этом он сказал в эфире канала «Украина 24» 26 августа

«Если 50% только будет использовать "Газпром", этого будет недостаточно для того, чтобы отказаться от транзита через территорию Украины. Только 100%-е использование этого газопровода позволит им отказаться от нашего транзита», — сказал Макогон.

«Северный поток – 2»: Оператор проекта борется за использование газопровода на 100%, а Меркель – за продление транзита газа через Украину

При этом в течение 10 ближайших лет Украина намерена готовить ГТС к «зеленому энергопереходу» и транспортировке водорода.

Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток 2" на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод из-под газовой директивы ЕС. Директива требует от оператора СП-2 разделить поставки газа и услуги по его транспортировке.