«Если 50% только будет использовать "Газпром", этого будет недостаточно для того, чтобы отказаться от транзита через территорию Украины. Только 100%-е использование этого газопровода позволит им отказаться от нашего транзита», — сказал Макогон.
Он отметил, что Украина ведет переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления гарантий продления транзита по ГТС Украины. По словам Макогона, наиболее весомой гарантией стало бы возобновление или продолжение существующего договора на транзит сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет.
При этом в течение 10 ближайших лет Украина намерена готовить ГТС к «зеленому энергопереходу» и транспортировке водорода.
Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток 2" на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод из-под газовой директивы ЕС. Директива требует от оператора СП-2 разделить поставки газа и услуги по его транспортировке.