Сколько можно будет, столько украинские телеканалы будут пользоваться этими лазейками в законодательстве, чтобы показывать старые советские фильмы и тот же телесериал «Сваты», который продюсировался и выпускался «95 Кварталом». Об этом рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Вышинский: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Если выполнять языковое законодательство, нужно либо целиком дублировать и полностью убивать русскую дорожку, либо сверху забивать ее украинским переводом, люди просто перестанут это смотреть, подчеркнул эксперт.

Опыт показа «Сватов» подтвердил, что просто звучали механические голоса на украинском языке, из-за чего терялось процентов 30 юмора «95 квартала», уточнил журналист.

«Сложно себе представить, что при традиционном для украинцев просмотре «Иронии судьбы» вместо голосов Мягкова, Талызиной и Яковлева будут звучать фразы вроде «Ось тепленька пишла» или «Яка ж гидота ця ваша залывна рыба». Люди это смотреть не будут. Это выглядит очень комично, это неестественно и это потеря денег», — указал Вышинский.

Каналы живут с рекламы, рекламу дают рейтинги (количество зрителей, которые посмотрели фильмы в определенный момент времени), и выполнить украинское законодательство без определенных финансовых потерь и без доведения абсурдного процесса украинизации до абсурда в квадрате, окончательно его дискредитировав, невозможно, добавил он.

Поэтому люди, которые живут в реальном мире и не принимают законы только потому, что их нужно принять для формирования политической нации, будут тянуть время максимально долго, заключил собеседник издания.

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