Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен первыми результатами украинских паралимпийцев в Токио, которые завоевали первые медали. Об этом 25 августа он написал в Instagram

В частности, Украина вышла на пятое место в медальном зачете.

«Первые медали Украины на Паралимпийских играх в Токио. Евгения Бреус завоевала бронзовую награду в фехтовании на колясках в сабле. Артем Манько завоевал серебро в мужской сабле. Антон Коль завоевал серебро в плавании на спине на дистанции 100 м. Отличный старт! Болеем за наших!» — написал Зеленский.

Украина получила первое золото на Паралимпиаде в Токио © CC0, Pixabay

Ранее сообщалось, что паралимпийской абсолютной чемпионкой на олимпиаде в Токио стала украинка Елизавета Мерешко, которая выиграла «золото» на заплыве на 100 метров.