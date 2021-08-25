В частности, Украина вышла на пятое место в медальном зачете.
«Первые медали Украины на Паралимпийских играх в Токио. Евгения Бреус завоевала бронзовую награду в фехтовании на колясках в сабле. Артем Манько завоевал серебро в мужской сабле. Антон Коль завоевал серебро в плавании на спине на дистанции 100 м. Отличный старт! Болеем за наших!» — написал Зеленский.
Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В соревнования были добавлены и новые виды — тхэквондо и бадминтон.
Ранее сообщалось, что паралимпийской абсолютной чемпионкой на олимпиаде в Токио стала украинка Елизавета Мерешко, которая выиграла «золото» на заплыве на 100 метров.