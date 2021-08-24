Загадочная история с самолетом, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, а в итоге отправился в Иран, продолжает обрастать подробностями. Военный эксперт Александр Михайловский предположил, что украинские летчики и политики просто решили подзаработать. Его слова 24 августа приводит МК

Во вторник, 24 августа заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что украинский борт был захвачен неизвестными с оружием в аэропорту Кабула и вместо того, чтобы вывезти из Афганистана украинцев увез в Иран других пассажиров, личности которых не установлены. Позже спикер МИД Украины Олег Николенко опроверг эту информацию. Также известно, что самолет уже вернулся в Киев. СМИ предположили, что самолет был за деньги предоставлен афганским бизнесменам-шиитам для отъезда в Тегеран.

Пушков высмеял слух об «угоне» украинского самолета в Афганистане © РИА Новости, Илья Питалев

«Ушлость украинцев давно вошла в поговорку. Судите сами, там желающих уехать очень много. Каждый борт на счету. Отчего бы и не подзаработать немного? А потом сделать вид, что нас-де захватили, угрожали, мы ничего не знаем и наша хата с краю», — сказал эксперт.

Он отметил, что в Кабуле находилось много иранских консультантов, военных, разведчиков и бизнесменов, так как Тегеран один из немногих, кто вливал деньги в свергнутые «Талибаном»* власти Афганистана. В какой-то момент возникла необходимость эвакуировать их, а из-за того, что столичный аэропорт контролируется США, прислать туда свой лайнер невозможно. Поэтому возникла необходимость договариваться с третьей стороной.

Михайловский предполагает, что граждане Ирана могли попасть через оцепление аэропорта благодаря представителям других стран, например Турции или Азербайджана, которые находятся там наряду с американцами.

Эксперт также допустил, что украинским самолетом в Иран мог быть вывезен один из лидеров афганских мусульман-шиитов Исмаил-Хан, который ранее был арестован талибами, а затем неожиданно «всплыл» в иранском Мешхеде.

*Деятельность организации запрещена в РФ