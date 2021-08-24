Во время парада ко Дню независимости Украины 24 августа на Крещатике мужчина попытался совершить самосожжение. Видео разместили в Telegram-канале «Е...ый Киев»

Мужчина решил поджечь себя во время парада в толпе на Крещатике. Среди людей началась паника, однако часть очевидцев тут же стали тушить мужчину.

На видео с него сбивают огонь одеждой прохожие и полицейские. Затем в толпе стали передавать бутылки с водой и поливать его.

Зеленский высмеял Януковича на параде в Киеве © AP, Efrem Lukatsky

Ранее житель Чернигова пытался совершить самосожжение возле офиса компании Черниговгаз из-за отключения его дома от газоснабжения.