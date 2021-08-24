Две санитарки, которые издевались над постояльцами в доме престарелых в подмосковном Реутове, сбежали с места работы в неизвестном направлении, сообщил 24 августа mk.ru

«А должна была голосовать дома». Во Львове 94-летняя пенсионерка съела бюллетень © РИА Новости, Б. Криштул / Перейти в фотобанк

Руководство пансионата узнало об инциденте сегодня ночью и намеревалось утром предпринять к работницам дисциплинарные меры, но не застало их на месте. Две санитарки-украинки сбежали. Сейчас их местонахождение устанавливается.

Следователи также выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают сотрудников и руководство дома престарелых, а также постояльцев заведения. Запуганные старики пока неохотно дают показания, отрицают, что над ними кто-то издевался.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.