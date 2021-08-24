На днях в соцсетях появилось видео, на котором пожилая женщина из дома престарелых лежит на испачканной простыне. Несколько сотрудников не обращают на это внимания, они оскорбляют стариков и даже бьют их.
Руководство пансионата узнало об инциденте сегодня ночью и намеревалось утром предпринять к работницам дисциплинарные меры, но не застало их на месте. Две санитарки-украинки сбежали. Сейчас их местонахождение устанавливается.
Следователи также выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают сотрудников и руководство дома престарелых, а также постояльцев заведения. Запуганные старики пока неохотно дают показания, отрицают, что над ними кто-то издевался.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.