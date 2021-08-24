В Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, и социально, и экономически, и этнически разные ситуации. Потому что в одних странах есть ярко выраженный этнический конфликт, а в других таких ярких межэтнических конфликтов нет. Об этом рассказал глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

Александр Бородай: В интересах России "Союз добровольцев Донбасса" готов воевать и с азиатами © Владимир Трефилов

Эксперт уточнил, что у Узбекистана один запас прочности, наверное, самый большой в этом регионе, а у остальных стран совсем другой.

«В Таджикистане в 1990х шла гражданская война, причем такая, что мама не горюй, очень жестокая. Там жило 5,5 млн. человек, при этом за два года интенсивной войны между вовчиками и юрчиками (выххабитами и сторонниками постсоветского режима — прим.) было убито, по реальным подсчетам, которым я доверяю — порядка пятисот тысяч человек. Там просто резали подряд всех, целыми городами. Где не могли резать, там по-другому убивали. Например, сталкивали людей с большой высоты», — напомнил Бородай.

Собеседник издания добавил, что вряд ли Талибан будет устраивать теракты в России в качестве мести за поддержку Средней Азии, в РФ если и действуют исламские радикальные группировки, то никакого отношения к движению талибов они не имеют.

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