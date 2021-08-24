Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Эксперт уточнил, что у Узбекистана один запас прочности, наверное, самый большой в этом регионе, а у остальных стран совсем другой.
«В Таджикистане в 1990х шла гражданская война, причем такая, что мама не горюй, очень жестокая. Там жило 5,5 млн. человек, при этом за два года интенсивной войны между вовчиками и юрчиками (выххабитами и сторонниками постсоветского режима — прим.) было убито, по реальным подсчетам, которым я доверяю — порядка пятисот тысяч человек. Там просто резали подряд всех, целыми городами. Где не могли резать, там по-другому убивали. Например, сталкивали людей с большой высоты», — напомнил Бородай.
Собеседник издания добавил, что вряд ли Талибан будет устраивать теракты в России в качестве мести за поддержку Средней Азии, в РФ если и действуют исламские радикальные группировки, то никакого отношения к движению талибов они не имеют.
Полностью интервью можно прочитать здесь.