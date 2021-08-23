Композитор, уроженец Кировоградской области Игорь Крутой резко ответил в соцсетях на комментарий подписчика. С чем может быть связано столь нехарактерное для артиста поведение, предположил журналист Отар Кушанашвили. Свое мнение он выразил на днях в эфире шоу «Каково?!» на YouTube

Мы оба были патлатые: Кушанашвили вывалил шокирующие подробности о досуге с Агутиным © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Александр, я принял ваш вызов на хамство, но при очном свидании. Можете не сомневаться, что я вычислю и вас, и ваш адрес. И накормлю вас салом, и выдам замуж. Да-да, я не оговорился. И все мы погуляем на вашей свадьбе. И мой светлый образ будет приходить к вам во сне. И что очень важно, в подъезде, когда вы будете в него входить. До встречи, дорогой мой пупсик. Как тебе такая перспективка?» — написал ему в ответ композитор.

По мнению Кушанашвили, Крутой «повредился в уме».

«Если бы я за каждое письмо, в котором содержится "Отар, убирайся!", получал по 10 долларов, то был бы мультимиллионером. Если бы я, как Игорь Крутой, отвечал неведомому абоненту, то на что портил бы свою жизнь? Ну, не должен был он так писать! Конечно, Крутой может крикнуть мне: "Отар, ж..е слово не давали". Игорь и так меня ненавидел, хоть я ему и признавался в любви миллион раз, ему наплевать на таких, как я… А ведь он такое количество хороших песен написал», — констатировал журналист.

Игорь Крутой — уроженец Кировоградской области, окончил Николаевский музыкально-педагогический институт.

Кушанашвили долгое время работал на Украине. Так, с марта 2011 по июнь 2012 года он являлся соведущим программы «Разбор полетов» на телеканале «Интер», параллельно на том же канале судил шоу «Майдан's», а в 2016-м пытался прийти на место уволившегося с украинского «Радио Вести» Матвея Ганапольского, но получил отказ. Первой женой журналиста была юрист и уроженка Украины Мария Горохова. В этом союзе родились дочь и два сына. Все они после развода родителей остались жить с матерью в Киеве.