Зеленский сообщил, что на первом саммите «Крымской платформы» собрались представители 46 делегаций, отметив, что вопрос «возвращения» Украине Крыма впервые вынесен на такой высокий уровень.

«Крымская платформа» и неадекватные платформеры
«Крымская платформа» и неадекватные платформеры

Далее глава государства озвучил видение украинской власти на состояние дел в Крыму после 2014 года: якобы на полуострове втрое увеличилось военное присутствие РФ, а в школах ведется «пропаганда войны». Также он упомянул некие «принудительные демографические изменения», которые будто бы имеют место в регионе.

Такая ситуация, сказал Зеленский, ставит под угрозу «эффектность и эффективность» системы международной безопасности, а «Крымская платформа» должна помочь усадить Москву за стол переговоров.

Украинский президент перечислил также те методы, которыми Киев собирается способствовать «деоккупации» Крыма, — это закон о коренных народах и отмена им свободной экономической зоны в Крыму. Также он призвал другие страны усиливать санкции против РФ и обеспечить свободу навигации в Черном и Азовском морях. 

«Сегодня, 23 августа, мы начинаем обратный отсчет до освобождения нашего полуострова. Оккупация началась в Москве, а закончится в Киеве», — объявил Зеленский.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. 