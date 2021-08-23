В понедельник, 23 августа, в Киеве начала свою работу основная часть «Крымской платформы» - международной площадки, с помощью которой власти Украины надеются вернуть полуостров. На открытии выступил президент страны Владимир Зеленский, трансляцию вели украинские телеканалы

Зеленский сообщил, что на первом саммите «Крымской платформы» собрались представители 46 делегаций, отметив, что вопрос «возвращения» Украине Крыма впервые вынесен на такой высокий уровень. «Крымская платформа» и неадекватные платформеры

Далее глава государства озвучил видение украинской власти на состояние дел в Крыму после 2014 года: якобы на полуострове втрое увеличилось военное присутствие РФ, а в школах ведется «пропаганда войны». Также он упомянул некие «принудительные демографические изменения», которые будто бы имеют место в регионе.

Такая ситуация, сказал Зеленский, ставит под угрозу «эффектность и эффективность» системы международной безопасности, а «Крымская платформа» должна помочь усадить Москву за стол переговоров.

Украинский президент перечислил также те методы, которыми Киев собирается способствовать «деоккупации» Крыма, — это закон о коренных народах и отмена им свободной экономической зоны в Крыму. Также он призвал другие страны усиливать санкции против РФ и обеспечить свободу навигации в Черном и Азовском морях.

«Сегодня, 23 августа, мы начинаем обратный отсчет до освобождения нашего полуострова. Оккупация началась в Москве, а закончится в Киеве», — объявил Зеленский.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.