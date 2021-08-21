На Украине создадут высокотехнологичный и конкурентоспособный оборонно-промышленный комплекс, отвечающий потребностям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прочих военных формирований на территории страны. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, сообщили 20 августа на сайте офиса главы государства

Эксперт «Битвы экстрасенсов» стала замминистра обороны Украины © detector.media

В документе отмечается, что стратегия реформы украинского ОПК будет реализована в три этапа. На первом и втором этапах будет вестись разработка реформ и их реализация. На третьем этапе будет продолжено освоение новых технологий, обеспечивающих снижение использования импортной продукции ОПК, и диверсификация технических средств.

На днях Зеленский анонсировал большую программу развития флота страны, согласно которой к 2035 году будет полностью обновлен и модернизирован состав ВМФ. Для реализации планов, подчеркнул Зеленский, важно будет заручиться поддержкой США, Великобритании и государств-членов Европейского союза (ЕС).

Позже Зеленский высказался о том, что в рамках обновления ВМФ Украина надеется на техническое партнерство с Германией. Президент уточнил, что в Киеве разочарованы отказом правящей коалиции ФРГ поставлять оружие на Украину, и выразил надежду на изменение данной позиции.