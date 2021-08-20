«Укрзализныця» предлагает пассажирам прокатиться в вагоне с развлечениями, а также взять его в аренду. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram 20 августа

Вагон будет курсировать по Киевской детской железной дороге, ул. Парково-Сырецкая, 4, станция Киев-Пассажирский детский (Сырецкий парк, станция метро Дорогожичи).

В «Укрзализныце» сымитировали ремонт вокзала ради денег © Facebook, Євген Кравцов

«Во время рейса пассажиров будут развлекать аниматоры и необычный гость — Стеклянный человек», — отмечается в сообщении.

Билет в спецвагон для детей 3-14 лет будет стоить 100 грн, для взрослых — 150 грн.

Ранее пассажиры «Укрзализныцы» не раз жаловались на плохое состояние обычных вагонов и даже люксовых купе. В частности, во время движения поезда УЗ из Одессы в Мариуполь выпало окно, а в купе-люкс поезда на маршруте из Ужгорода в Лисичанск был неисправен кондиционер и не открывались окна.

из Ужгорода в Лисичанск