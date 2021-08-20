Губернатор Херсонской области Сергей Козырь с обидой отреагировал на критику из-за обрушения 70-метрового флагштока в комментариях к записи Татьяны Дергачевой в Facebook 20 августа об инциденте

В Херсоне рухнул гигантский флагшток, установленный ко Дню независимости © кадр из видео YouTube

В комментариях к записи об инциденте пользователи соцсети отметили, что отвечает за организацию мероприятий мэр Херсона Игорь Колыхаев или глава Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь.

«День удался, есть о чем поболтать! А что же вы сделали для своей Херсонщины? Или у вас ничего не ломается и всегда все гладко? Откуда вы взялись такие идеальные и правильные? Оглянитесь вокруг и подумайте, что вы сделали, кроме смеха над проблемами! Но это проблемы не наши, это проблемы Херсонщины, потому что все это делается для людей, для вас!» — отреагировал Козырь.

Он пояснил, что при установке флагштока разорвалась стропа. Также губернатор заявил, что на установку не пошли бюджетные средства (8 млн грн, по данным СМИ).