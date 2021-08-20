Ранее в Херсоне при установке рухнул 70-метровый флагшток для самого большого флага области, который планировали поднять в День независимости. Он раздавил автомобиль, люди не пострадали.
В комментариях к записи об инциденте пользователи соцсети отметили, что отвечает за организацию мероприятий мэр Херсона Игорь Колыхаев или глава Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь.
«День удался, есть о чем поболтать! А что же вы сделали для своей Херсонщины? Или у вас ничего не ломается и всегда все гладко? Откуда вы взялись такие идеальные и правильные? Оглянитесь вокруг и подумайте, что вы сделали, кроме смеха над проблемами! Но это проблемы не наши, это проблемы Херсонщины, потому что все это делается для людей, для вас!» — отреагировал Козырь.
Он пояснил, что при установке флагштока разорвалась стропа. Также губернатор заявил, что на установку не пошли бюджетные средства (8 млн грн, по данным СМИ).