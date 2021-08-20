«На холме возле школы №1 состоится сразу два праздника. Это не только 30-летие независимости Украины, но и годовщина локации "35 квартал", которая принадлежит местному предпринимателю Андрею Франчуку. На холме планируют провести концерт, праздничную торговлю, викторины, конкурсы и квесты. Будет также сладкая вата, мороженое и напитки. Дети смогут покататься на пони», — говорится в посте.
Там же уточняется, что далеко не все в восторге от места проведения мероприятия. Так как на месте гуляний в годы войны был концлагерь, где находились евреи, партизаны и другие пленные. Недалеко располагались также места массовых расстрелов.
«Одна бабушка нам рассказывала, как кидала за ограду концлагеря картошку, чтобы узники могли поесть. Рядом даже остались памятники замученным и расстрелянным. Они в плохом состоянии», — отметила местная жительница.
В городах Украины День независимости отпразднуют 24 августа.