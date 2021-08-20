Мэр украинского Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин перенес праздничные мероприятия в честь 30-летия независимости страны из центра города в место, где во времена Второй мировой войны был концлагерь. Об этом 19 августа сообщил Telegram-канал VESTI

Мэр Конотопа «отрезвил» слугу народа мутной водой © glass-of-water-in-the-sunlight / flickr.com говорится в посте.

Там же уточняется, что далеко не все в восторге от места проведения мероприятия. Так как на месте гуляний в годы войны был концлагерь, где находились евреи, партизаны и другие пленные. Недалеко располагались также места массовых расстрелов.

«Одна бабушка нам рассказывала, как кидала за ограду концлагеря картошку, чтобы узники могли поесть. Рядом даже остались памятники замученным и расстрелянным. Они в плохом состоянии», — отметила местная жительница.

В городах Украины День независимости отпразднуют 24 августа.