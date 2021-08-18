В рамках патриотических мероприятий в честь дня независимости Украины в Ивано-Франковске решили поощрить жителей области к занятиям спортом. В частности, организаторы запланировали пробег в вышиванках.
Ожидается, что к пробегу присоединятся работники Ивано-Франковской мэрии.
«Мы там пробежку готовы сделать. Берите список наших, все начальники департаментов, управлений, заместители берут форму, кеды и бежим три километра вокруг озера. Готовьтесь. Будем сдавать норматив, а первых десять получат премию», — заявил мэр города Руслан Марцинкив.
Также во время праздничных мероприятий в Ивано-Франковске развернут самый большой в регионе флаг Украины.