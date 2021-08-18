Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал премии десяти лучшим участникам забега, который проведут в городе в День независимости, а бегать жителям города, в том числе чиновникам мэрии, предстоит в вышиванках. Об этом сообщило 18 августа местное издание galka.if.ua

День Независимости и новая вспышка коронавируса. Что ожидает украинцев в августе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ожидается, что к пробегу присоединятся работники Ивано-Франковской мэрии.

«Мы там пробежку готовы сделать. Берите список наших, все начальники департаментов, управлений, заместители берут форму, кеды и бежим три километра вокруг озера. Готовьтесь. Будем сдавать норматив, а первых десять получат премию», — заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Также во время праздничных мероприятий в Ивано-Франковске развернут самый большой в регионе флаг Украины.