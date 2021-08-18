Отмечается, что на территории госпредприятия Украинский детский центр «Молодая гвардия» у 30 детей и трех воспитателей диагностирован штамм «Дельта». С COVID-19 уже госпитализированы пять детей.
По словам Кравченко, Одесса может не справиться со вспышкой коронавируса, поскольку на всю область подготовили только 150 коек для заболевших детей.
«У более чем 30 человек [в "Молодой гвардии"] подтвержден штамм "Дельта", контактных лиц — более 500, а общее количество детей в лагере более тысячи», — сообщил он.
Ранее стало известно, что в «Молодой гвардии» на территории одного из лагерей 12 августа были зарегистрированы первые случаи COVID-19. Позже стало известно, что заболели дети из лагеря «Звездный». В целом по состоянию на 17 августа было 47 заболевших — 44 ребенка и три педагога-воспитателя.
После вспышки начато производство по ч. 1 ст. 325 («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений») Уголовного кодекса.