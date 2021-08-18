Штамм коронавируса «Дельта» обнаружили в детском лагере Одесской области, что может привести к коллапсу. Об этом 18 августа сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко в комментарии ТСН.ua

Отмечается, что на территории госпредприятия Украинский детский центр «Молодая гвардия» у 30 детей и трех воспитателей диагностирован штамм «Дельта». С COVID-19 уже госпитализированы пять детей.

По словам Кравченко, Одесса может не справиться со вспышкой коронавируса, поскольку на всю область подготовили только 150 коек для заболевших детей. Министр здравоохранения пообещал награду привившимся от коронавируса украинцам © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«У более чем 30 человек [в "Молодой гвардии"] подтвержден штамм "Дельта", контактных лиц — более 500, а общее количество детей в лагере более тысячи», — сообщил он.

Ранее стало известно, что в «Молодой гвардии» на территории одного из лагерей 12 августа были зарегистрированы первые случаи COVID-19. Позже стало известно, что заболели дети из лагеря «Звездный». В целом по состоянию на 17 августа было 47 заболевших — 44 ребенка и три педагога-воспитателя.

После вспышки начато производство по ч. 1 ст. 325 («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений») Уголовного кодекса.