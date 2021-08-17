«Газпром» в отчете корпорации за второй квартал впервые обозначил свою позицию относительно заявления США и Германии по газопроводу «Северный поток-2»

Сатановский объяснил, чем закончится идея согласовывать «Северный поток-2» с ЕС и НАТО © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В конце июля власти США и Германии достигли договоренности по проекту «Северный поток-2», по которой Берлин обязуется добиваться санкций против России в том случае, если российская сторона использует энергию как оружие против Европы. Кроме того, Германия обязалась добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа.

При этом посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что до окончания строительства газопровода остались «считанные недели», работы находятся на финальной стадии, а совместное заявление США и Германии не является юридически обязывающим документом и не несет никаких конкретных обязательств для России, которая не участвовала в его подготовке.