«Скорость бегства украинских администраторов, одесских поджигателей и хероев штурма оставленного Мариуполя и оставленного Славянска — в ходе отхода американской администрации из Кыева будет ещё более высокой», — написал он.
По его словам, видео того, как люди падают из переполненных самолетов, покидающих Афганистан, должно открывать заседания украинского Кабмина, сессии Рады и совещания Минобороны Украины.
Ранее в сети появились кадры падения из самолета людей, пытавшихся покинуть Кабул. По данным местных СМИ, они пытались сбежать, зацепившись за шасси американского транспортного самолёта, либо упали из салона самолета. Сообщается о гибели четырех человек.
Накануне, 15 августа, власти Афганистана покинули страну, сдав столицу Кабул наступающим войскам «Талибана»*, после чего практически вся территория государства оказалась под контролем талибов. «Талибан» развернул активное наступление на позиции официальных властей Афганистана после ухода из страны американцев.
*Деятельность организации запрещена в РФ