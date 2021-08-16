Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» Захар Прилепин предположил 16 августа в своем Telegram-канале, что произойдет с Украиной после того, как страна лишится поддержки США по аналогии с Афганистаном

«Скорость бегства украинских администраторов, одесских поджигателей и хероев штурма оставленного Мариуполя и оставленного Славянска — в ходе отхода американской администрации из Кыева будет ещё более высокой», — написал он.

Неонацистский марш и гей-парад, идущие навстречу друг другу стали символом Украины - Прилепин © Киев прайд/Фейсбук

Ранее в сети появились кадры падения из самолета людей, пытавшихся покинуть Кабул. По данным местных СМИ, они пытались сбежать, зацепившись за шасси американского транспортного самолёта, либо упали из салона самолета. Сообщается о гибели четырех человек.

Накануне, 15 августа, власти Афганистана покинули страну, сдав столицу Кабул наступающим войскам «Талибана»*, после чего практически вся территория государства оказалась под контролем талибов. «Талибан» развернул активное наступление на позиции официальных властей Афганистана после ухода из страны американцев.

*Деятельность организации запрещена в РФ