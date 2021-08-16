Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отозвал поверенного в делах еврейского государства в Польше «для бессрочных консультаций». Поводом стали поправки в польское законодательство, касающиеся в том числе реституции имущества пострадавшим от холокоста и членам их семей, сообщили на днях в Facebook-группе государства

Польша перестала сотрудничать с украинским Тернополем из-за нациста © Public domain заявил Лапид.

По его словам, новый посол Израиля в Польше, который должен был отбыть в Варшаву, останется на родине, а польскому послу будет рекомендовано «продолжить отпуск в своей стране» и использовать это время, чтобы «объяснить полякам, что значит холокост для граждан Израиля».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил сожаление в связи с «постыдным решением» польской стороны.

«Израиль негативно воспринимает принятие закона, который препятствует получению евреями компенсации за собственность, украденную у них во время холокоста, и сожалеет, что Польша решила продолжить причинение вреда тем, кто лишился всего», — заявил Беннет.

В Варшаве, в свою очередь, заявили, что намерены предпринять симметричные шаги в ответ на действия МИД Израиля. В польском МИДе раскритиковали решение Иерусалима об отзыве дипломата, назвав его необоснованным. Оно принято в ущерб отношениям между странами, считают там.

На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ограничивающий реституцию конфискованной собственности. Поправка вносится в Административно-процессуальный кодекс Польши. В соответствии с изменениями ограничивается право потомков жертв холокоста на возврат имущества, конфискованного у евреев во время Второй мировой войны и после нее: теперь они могут обжаловать изъятие собственности лишь в течение 30 лет с момента принятия такого решения. Дуда отметил, что каждая вторая жертва холокоста была из Польши. Однако, как показывает практика, те, кто претендует на реституцию, часто бывают подставными лицами, указал польский лидер.