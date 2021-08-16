«Сегодня Польша утвердила — уже не в первый раз — антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я поручил нашему поверенному в делах в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций», — заявил Лапид.
По его словам, новый посол Израиля в Польше, который должен был отбыть в Варшаву, останется на родине, а польскому послу будет рекомендовано «продолжить отпуск в своей стране» и использовать это время, чтобы «объяснить полякам, что значит холокост для граждан Израиля».
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил сожаление в связи с «постыдным решением» польской стороны.
«Израиль негативно воспринимает принятие закона, который препятствует получению евреями компенсации за собственность, украденную у них во время холокоста, и сожалеет, что Польша решила продолжить причинение вреда тем, кто лишился всего», — заявил Беннет.
В Варшаве, в свою очередь, заявили, что намерены предпринять симметричные шаги в ответ на действия МИД Израиля. В польском МИДе раскритиковали решение Иерусалима об отзыве дипломата, назвав его необоснованным. Оно принято в ущерб отношениям между странами, считают там.
На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ограничивающий реституцию конфискованной собственности. Поправка вносится в Административно-процессуальный кодекс Польши. В соответствии с изменениями ограничивается право потомков жертв холокоста на возврат имущества, конфискованного у евреев во время Второй мировой войны и после нее: теперь они могут обжаловать изъятие собственности лишь в течение 30 лет с момента принятия такого решения. Дуда отметил, что каждая вторая жертва холокоста была из Польши. Однако, как показывает практика, те, кто претендует на реституцию, часто бывают подставными лицами, указал польский лидер.